Un hermoso gesto que ha emocionado a muchos cibernautas ocurrió en Uruguaiana, Brasil. Una perrita hizo lo inexplicable para acompañar a su dueño al hospital: pese a todo pronóstico, logró subirse a una ambulancia.

El hombre se había desmayado durante un paseo nocturno, por lo que se requirió de una ambulancia para trasladarlo hasta el hospital. Fue entonces cuando la perrita entró en desesperación para poder acompañarlo.

Los paramédicos cargaron al afectado y lo subieron a la unidad, pero quien se robó la atención fue la perrita, quien no quiso separarse de su dueño.

Fue un usuario identificado como Anderson Fechner, quien logró capturar con su celular el conmovedor momento y luego lo compartió en sus redes sociales.

Pero ahí no acabó todo, pues resulta que cuando llegaron al hospital, a la perrita no le dejaron pasar pues no estaba permitido el ingreso de animales. No obstante, ella esperó pacientemente hasta que su dueño saliera.

Después de 45 minutos, el hombre salió recuperado y se pudo reencontrar con su mascota. Fue un familiar quien los recogió y se fueron a casa.

