El Perú es el epicentro de una fiesta deportiva debido al desarrollo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en el que deportistas peruanos ya consiguieron medallas de oro, plata y bronce para el país.

Ferdinand Careceda fue el primer atleta nacional en conquistar el oro en la maratón de 42 kilómetros, cuya partida inicial contó con la presencia del presidente José Jerí y se desarrolló en lugares emblemáticos como la plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y la Vía Expresa.

“Estoy muy contento de haber podido lograr la primera medalla para el país. Hemos abierto de la mejor manera los Juegos Bolivarianos y esperemos que podamos ganar muchas medallas para el Perú”, señaló Careceda al terminar la prueba.

En la maratón femenina, las peruanas Sheyla Eulogio Páucar y Zarita Suárez Núñez subieron al podio con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

LOGROS. El Perú también ganó oro en la disciplina de tiro deportivo, en la modalidad de pistola de aire 10m equipos masculino, que se desarrolló en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ullilen se impusieron en el podio y expresaron sentirse “muy contentos” por el resultado.

En tanto, el ciclismo de montaña peruano obtuvo medallas de plata y bronce gracias a Max Loa y Edson Serrano, quienes compitieron en el Cerro Campanayoc, ubicado a más de 2700 metros sobre el nivel del mar.

OJO AL DATO. Problemas con el alojamiento, transporte, alimentación y entrega de pasajes han afectado a los participantes de los juegos.