La casa de subastas Sotheby’s anunció en Nueva York la venta de Gus, uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes, robustos y completos jamás descubiertos.

Se proyecta que alcance un precio de entre 20 y 30 millones de dólares, el próximo 14 de julio.

Gus -cuya excavación y posterior preparación tomó tres años de trabajo riguroso- es el ejemplar de dinosaurio más valioso que se haya ofrecido directamente en el mercado de subastas hasta la fecha.

Gran trabajo

“Gus es el resultado de años de excavaciones y preparaciones rigurosas en algunas de las condiciones de campo más difíciles que se puedan imaginar, así como de años de estudio, documentación e investigación minuciosos”, aseguró Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby’s y directora mundial del departamento de Ciencia e Historia Natural.

El fósil del dinosaurio Gus, cuyo precio estimado en esta puja es la tasación “más alta jamás designada a un dinosaurio”, fue excavado a lo largo de las temporadas de campo de 2021, 2022 y 2023 y tiene 67 millones de años, según Sotheby’s.