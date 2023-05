Los gatos son animales que suelen hacer travesuras que generan asombro y risas, por lo que son muy populares entre sus familias y también en redes sociales. Pero un gato se pasó de la raya porque causó miedo extremo en su propietario.

En redes sociales se difunde este caso de un gato que hizo de las suyas al meter su cara dentro de un plato con harina y quedar con cara de fantasma o al menos así creerlo durante unos segundos su dueño.

Gato fantasma

En las fotos se puede ver cómo un gato de color negro mete la cabeza dentro de un plato con harina y, tal y como dice el título de la publicación de Facebook: “Mi gato metió la cara en un plato que tenía con harina y casi me da un infarto”, eso es pues lo que sucedió.

La cara manchada de blanco le da un aspecto de terror al gato y su dueño lo reconoce





Gato genera polémica

Aunque algunos creen que al pobre gato lo han maquillado, lo que generó polémica, otros dijeron que el animal en todo caso ha sido la sensación con su rostro blanco.

Entre otros comentarios más destacados podemos encontrar: “Si me daría un ataque de pánico, aunque luego me daría uno de risa”.

“Oye me mata del susto si me hace eso jajajajaja que tremendo en peludito” o “yo vivo solo y tengo uno, recree la escena en mi mente y ahora no paro de reírme imaginándome algo igual” son otros comentarios.





