México. Mauricio Pavón Pavón, un maestro de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Vercruzana, ha generado gran revuelo en redes sociales tras emitir polémicos comentarios homofóbicos y en contra del aborto .

El catedrático mexicano fue expuesto por sus propios alumnos, quienes decidieron grabar sus declaraciones para luego publicar el video en redes sociales.

En el video difundido, se escucha a Mauricio Pavón arremeter contra la comunidad LGBT . Y es que el profesor de contaduría citó al “libro de libros”, La Biblia, para explicar que es “una marranada” que se junten hombres con hombres y mujeres con mujeres.

Pero no solo eso, el maestro universitario también habló sobre la despenalización del aborto, en donde responsabilizó a las mujeres por ser las culpables de embarazarse de un niño no deseado.

“Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Pa´qué cara... te embarazaste? ¿pa´qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”, se le escucha decir en el video.

La Universidad Veracruzana se pronunció sobre las declaraciones del docente y condenó el comportamiento de Pavón Pavón. Además, se informó que se aplicará una sanción correspondiente.

