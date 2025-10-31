Un paso histórico a nivel educativo se dio en una clase de historia de nivel primario con un robot humanoide como profesor en una escuela primaria de Hefei, provincia de Anhui, al este de China.

Analistas destacaron el gran aprovechamiento de la Inteligencia Artificial por la República Popular China.

Los chicos confirmaron que el robot era muy entretenido y didáctico, sabía de todo -más que un docente humano- y que también era exigente al evaluar sus trabajos, pues corregía de inmediato cuando se le ponía textos frente a sus ojos cibernéticos.

Gran interés

Cuando el robot humanoide se introduce en el aula, el interés de los alumnos se intensifica de inmediato, destacó Hu Xingyong, profesor de ciencias de la Escuela Primaria Afiliada a la Escuela Normal de Hefei, quien asistió a la clase con “Xiao An”.

En declaraciones al medio estatal Global Times, el educador resaltó la colaboración del robot y lo señaló como un elemento poderoso para potenciar el aprendizaje.