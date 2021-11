¡Tremendo gesto! Un profesor se volvió viral en Facebook luego que una joven madre diera a conocer el accionar que tuvo con ella al llevar a su pequeña bebé a una de sus clases.

Ludmila Disante, autora de la publicación en la mencionada red social, indicó que no ha dejado de asistir a clases a pesar de su maternidad, ingeniándoselas para poder atender a su hija de tres meses de nacida.

El último lunes, la joven asistió a la clase de Economía Política de la Escuela Media N.º 1 de Brandsen, en Argentina, junto a su hija Pilar. No obstante, su profesor le ayudó a cuidar a su niña para que no se vea interrumpida en sus deberes educativos.

“Le agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba. La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así, para que todas las chicas que son mamá y quieren terminar los estudios, puedan... La verdad que no tengo palabras para agradecerle a este profe”, se logra leer en la publicación.

“Y encima que la cuidó mientras yo estudiaba, también la hizo dormir. Lo aplaudo profe, la verdad un genio. Por más profesores así, para que todas aquellas mamás puedan terminar el colegio”, agregó.

¿Quién es el noble profesor?

De acuerdo al portal BigBang News, el maestro fue identificado como Federico Tenreyro, quien tuvo este noble noble gesto con su alumna, quien acababa de ser madre hace tres meses y tenía unas materias desaprobadas.

“El profe me dijo que estaba bien, que fuera igual a clase y que él me la cuidaba, que tenía experiencia porque es papá de cinco hijos. Entonces el sábado 30 de octubre me presenté en su clase y durante esa hora la cuidó, le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir, y la tuvo él en brazos hasta que yo terminé de hacer la tarea”, precisó Ludmila Disante en las redes sociales.

