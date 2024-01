En la línea del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien lleva adelante una campaña para dulcificar la imagen del dictador Josef Stalin -responsable de millones de muertes, incluidas las de todos los demás integrantes del comité central del Partido Comunista de la época leninista-, el Kremlin ignora el centenario de la muerte de Vladimir Lenin, líder de la Revolución Bolchevique fallecido el 21 de enero de 1924.

La agencia EFE informa que el Kremlin ha silenciado, al igual que ocurriera con la Revolución Bolchevique de 1917, el centenario de la muerte de Vladimir Lenin, cuya figura se ha convertido en un estorbo para las actuales autoridades, empeñadas en revisar la desintegración de la Unión Soviética que Putin intenta resucitar al anexarse a Ucrania como lo hizo Stalin en su momento.

Y es que para Putin es Lenin el principal culpable de la desintegración de la Unión Soviética al defender el principio marxista de la autodeterminación de los pueblos, a diferencia de Stalin -a quien Putin enaltece-, dictador unipersonal (1924-1953) que a sangre y fuego promovió la sujeción violenta de todas las nacionalidades soviéticas a la Gran Rusia, incluida la de Ucrania.





Ignorado y temido

El Kremlin, muy reacio a conmemorar cualquier aniversario vinculado con la Revolución de 1917, ha ignorado absolutamente la efeméride de Lenin de este do mingo 21 de enero.

Ni actos públicos ni conferencias ni exhibiciones sobre Lenin. La única exposición que conmemora el aniversario se celebra en la biblioteca del Centro de Historia Socio-política, en el norte de Moscú, informa EFE.

Solo se ha visto “comunistas” que han ido al mausoleo de Lenin para rendirle homenaje, en el que más que todo promueven la imagen de Stalin, a quien realmente siguen a pesar de que Lenin en su testamento pidió quitarle el cargo de secretario general del Partido y reemplazarlo, algo que la cúpula bolchevique no hizo.

El líder revolucionario comunista ruso, Vladimir Lenin (1879 - 1924), pronunciando un discurso en la Plaza Sverdlov (ahora Plaza del Teatro), en Moscú, 5 de mayo de 1920. León Trotsky, creador y comandante en jefe del Ejército Rojo, espera su turno para tomar la palabra. Atrás se ve a Kamenev. (Foto de Keystone / Getty Images)





Odio a Lenin, amor a Stalin

Putin no ha ocultado su odio a Lenin, ya que este respetó la voluntad de las diversas nacionalidades de la ex Rusia zarista. Lenin defendía que los pueblos decidan si integraban o no la Unión Soviética, lo que Stalin no hizo al someter a todas las nacionalidades por la fuerza.

En el caso de Ucrania, Stalin aplicó el Holodomor, un genocidio contra los ucranianos a costa de dejarlos morir de hambre.





Odio cultural

El odio de Putin a Lenin se ha reproducido también a nivel cultural, educativo, con nuevos libros escolares en que se desmerece la imagen del bolchevique a costa de engrandecer la de Stalin, a quien se justifica todos sus crímenes. Y se lo considera un gran gobernante al someter a Ucrania y “vencer” a Alemania nazi sin considerar que ello fue producto del esfuerzo nacional, a pesar de que la Unión Soviética actuó antes cómplice de Hitler al abastecerlo y dividirse Polonia en 1939 tras el Tratado de no Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocido como Pacto Ribbentrop-Mólotov o Pacto germano-soviético, del 23 de agosto de 1939.

Incluso en el cine y la televisión personajes cercanos al Kremlin han realizado producciones con el claro objetivo de cuestionar a Lenin y justificar el ascenso de Stalin al poder. A eso se han sumado historiadores occidentales como Orlando Figues, Richard Pipes y Robert Service, entre otros, que en la línea de Putin se han dedicado a “destruir” a Lenin y culparlo de ser el “padre” de Stalin.





