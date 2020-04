La semana pasada, un personaje llamó la atención de todos en medio de la pandemia por el coronavirus que azota al mundo. Se trata del muñeco de una palta que se viralizó en redes sociales.

Su llamativa forma de interactuar, así como sus ánimos en medio de la tragedia, le sacaron una sonrisa a más de uno.

La palta emocionada no dejaba de gritar: “cómpreme, lléveme a su casa, hágame ensalada”.

Sin embargo, poco o nada se sabía de quién era la persona bajo el disfraz, por lo que ahora la mujer ha puesto al descubierto su identidad.

Ella se llama Rubí Guerra Huisa y asegura que trabaja para su hermana quien le paga por llamar gente para su negocio de paltas y frutas.

Rubí Guerra reveló que trabaja esforzadamente para su mascota, un gato al que necesita curar de una de sus patas.

La palta emocionada escribió así en redes sociales y aclaró que no quiere tener un fan page pues pronto pasará al recuerdo.

"Para las personas que me están queriendo contratar, el traje en si no es mío. Yo trabajo para mí hermana, ella me paga por llamar gente. La paltita es la mascota de AsMarket una empresa que principalmente vende paltas y también frutas.

Yo solo puedo prestar mi voz a cambio de cierto monto y si gustan me pongo un traje tipo así de la palta (como mascota)

Y agradezco que me vengan con trabajos, en serio necesito el dinero. Es para mi gato que anda con su pata, ahora no sé si es solo inflamación o fractura. Pero lo único que se es que me va a salir claro".

