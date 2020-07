¿Quién es ‘Osito Lima’? Un usuario de la aplicación Tik Tok ha causado revuelo en estos tiempos de coronavirus por sus diversos gestos de solidaridad con las personas vulnerables. ‘Osito Lima’ es peruano y conmueve en las redes por ayudar económicamente a los comerciantes que salen a las calles para buscarse el pan de cada día.

Con un tierno disfraz de ‘Osito', este joven padre de familia rompió su silencio y explicó por qué se animó a arriesgar su vida para entregar dinero a los que más lo necesitan.

“Cuando veo a una señora en la calle, veo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, veo a mi abuela que está en el cielo. Todos ellos son nuestros hermanos y no siento miedo al acercarme. Ver sus sonrisas es todo para mi” , dijo al programa ‘Domingo al Día'.

“Hay muchas personas que me dicen ‘dame tu número de cuenta', yo les agradezco, pero no voy a aceptar donaciones. Todo lo hago con mis propios fondos”, agregó.

Sufrió de bullying

Sin revelar su identidad, contó que cuando estaba en el colegio sufrió de bullying.

“Pero no era culpa de las personas que me hacían bullying, era yo mismo que permitía eso. Le diría los que están experimentando bullying, hermosos, vaya a sus espejos y dense cuenta que son hermosos, que no deberían cambiar nada”.

