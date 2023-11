Rafael López Aliaga ha vuelto a acaparar la atención mediática, esta vez con una sorprendente invitación dirigida al conocido presentador argentino Marcelo Tinelli. El político extendió una inesperada oferta para que Tinelli visite las ciudades de Lima y Cusco, con todos los gastos cubiertos.

Cabe mencionar que López Aliaga aseguró para América Hoy, que la invitación a Tinelli sale de su bolsillo y que no se usará el dinero de la Municipalidad de Lima.

“Es con mi plata. Yo le he puesto la invitación a él, Tinelli es bastante divo porque en mi carta he puesto: ‘quisiera tomarme un pisco sour’, pero me chotea. Dice: ‘no me interesa, ya veré que hago’”, expresó

Luego continuó con: “que venga con quien quiera y que se tome un pisco sour con quien quiera. Pero ‘Porky’ le quería invitar, pero si no quiere no me arrugo”.

