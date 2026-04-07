Camboya inauguró la primera estatua del mundo dedicada a Magawa, una rata gigante africana condecorada el 2020 por salvar vidas humanas al detectar con su olfato más de 100 minas antipersona y explosivos.

La escultura, tallada por artesanos locales, muestra al roedor con su arnés y la medalla de oro al valor, reconociendo su labor que salvó innumerables vidas.

La rata Magawa murió en 2022 a los ocho años por causas naturales, tras retirarse del servicio activo en 2021.

Famosa

Magawa fue una rata gigante de bolsa africana (Cricetomys ansorgei) que alcanzó fama mundial como “rata heroína” por su labor detectando minas terrestres en Camboya.

Las ratas gigantes africanas son ideales para este trabajo porque son inteligentes, tienen un olfato extraordinario y son lo suficientemente ligeras como para no activar las minas al caminar sobre ellas.