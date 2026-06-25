El hermoso gato Larry, habitante permanente en la mítica residencia del número 10 de Downing Street desde 2011.
El hermoso gato Larry, habitante permanente en la mítica residencia del número 10 de Downing Street desde 2011.

A sus 19 años, el gato Larry, habitante permanente en la mítica residencia del número 10 de Downing Street desde 2011, ha sobrevivido oficialmente a dos reyes (Isabel II y Carlos III) y seis primeros ministros del Reino Unido (David Cameron -quien lo adoptó originalmente-, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y el saliente Keir Starmer).

El gato Larry tiene el título oficial de Ratonero Mayor de la Oficina del Gabinete (Chief Mouser). Y espera al próximo séptimo primer ministro.

Hermoso

Este felino atigrado marrón y blanco, nacido aproximadamente en enero de 2007, es considerado un funcionario permanente del gobierno británico.

Ha superado en permanencia a los líderes políticos, conviviendo con seis primeros ministros diferentes desde su llegada.

¿Trabajador?

El 15 de febrero de 2011, fue adoptado por el entonces primer ministro David Cameron y su esposa.

El motivo fue una plaga de roedores que afectaba la residencia oficial captada por las cámaras de televisión. Son embargo, el gato es flojo y prefiere dormir antes que cazar ratones.