A sus 19 años, el gato Larry, habitante permanente en la mítica residencia del número 10 de Downing Street desde 2011, ha sobrevivido oficialmente a dos reyes (Isabel II y Carlos III) y seis primeros ministros del Reino Unido (David Cameron -quien lo adoptó originalmente-, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y el saliente Keir Starmer).

El gato Larry tiene el título oficial de Ratonero Mayor de la Oficina del Gabinete (Chief Mouser). Y espera al próximo séptimo primer ministro.

Hermoso

Este felino atigrado marrón y blanco, nacido aproximadamente en enero de 2007, es considerado un funcionario permanente del gobierno británico.

Ha superado en permanencia a los líderes políticos, conviviendo con seis primeros ministros diferentes desde su llegada.

¿Trabajador?

El 15 de febrero de 2011, fue adoptado por el entonces primer ministro David Cameron y su esposa.

El motivo fue una plaga de roedores que afectaba la residencia oficial captada por las cámaras de televisión. Son embargo, el gato es flojo y prefiere dormir antes que cazar ratones.