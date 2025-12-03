Al ofrecer la gastronomía peruana, el restaurante Lima, en Moscú, la capital rusa, cuenta con una destacable afluencia de comensales rusos y turistas de diversas naciones europeas y asiáticas.

Todos los comensales llegan atraídos por nuestros potajes típicos y el verdadero pisco sour, muy superior al aguardiente chileno que le ha copiado el nombre.

Se ofrece cebiche, lomo saltado, arroz con mariscos, causa, choritos a la chalaca y otros deliciosos platos que son la delicia de los clientes.

Debido a la buena reputación que tiene la gastronomía peruana a nivel mundial, el restaurante Lima de Moscú cuenta con una destacable afluencia de comensales rusos y turistas de diversas naciones europeas y asiáticas, informó la agencia Andina.

Lima, el restaurante de comida peruana ubicado en Moscú, Rusia, cuenta con un personal proveniente de diversas nacionalidades, entre ellostrabajadores peruanos, cubanos, rusos y de países del Asia.