Ishaan Hadkar, un intrépido joven de 24 años aficionado a los rompecabezas, estableció un nuevo récord mundial Guinness en Oceanside, California, Estados Unidos, al resolver dos cubos de Rubik en el aire durante el primer salto en paracaídas de su vida.

El nuevo récord mundial Guinness se consiguió mientras el joven estaba en caída libre, al lanzarse en paracaídas.

Ishaan Hadkar planea continuar con la práctica de este pasatiempo, el cual ahora asocia con su nueva afición por la adrenalina de las alturas.

Gran logro

El logro con los cubos mágicos, como los conocemos en el Perú y se conocen en muchas partes del mundo, destaca por su carácter insólito, ya que el protagonista nunca antes había experimentado una caída libre y completó la hazaña bajo condiciones de viento extremas y a gran velocidad de descenso.

Validado

La organización de los Récords Mundiales Guinness validó oficialmente la marca como el mayor número de cubos de rompecabezas giratorios resueltos en un solo salto en paracaídas.

Este tipo de desafíos combina la destreza mental extrema con deportes de alto riesgo, lo que genera una gran repercusión por su naturaleza inusual.