La funambulista francesa Tatiana Mosio-Bongonga caminó ayer sobre una cuerda de 400 metros suspendida entre dos cerros de restos de minerales, a una altura de entre 80 y 186 metros sobre el suelo y sin cuerda de seguridad, como parte de los Días Europeos del Patrimonio en la localidad de Loos-en-Gohelle, al norte de Francia.

Se equilibró sobre un cable al son del tema “Les Corons”, del compositor Pierre Bachelet, y ante nueve mil espectadores.

Tatiana Mosio-Bongonga es una destacada funambulista y acróbata francesa, reconocida a nivel internacional por realizar arriesgadas travesías a gran altura sin utilizar arnés ni red de seguridad.

Ella es una estrella

Nació en Caen, Francia, el 6 de julio de 1984 y practica el funambulismo desde los ocho años de edad.

En 2012, recibió la medalla de oro en el prestigioso Festival Mundial de Circo de Demain (Festival Mondial du Cirque de Demain) y hoy es codirectora artística y miembro de la Compañía Basinga, un referente del circo contemporáneo francés.