La aparición de un oso polar en Rusia ha generado sorpresa en el mundo. El mamífero caminaba solo por una carretera cerca de la localidad Stolby, muy lejos de su hábitat natural. Unos residentes República de Sajá grabaron el encuentro con plantígrado que merodeaba por la vía de noche.

De acuerdo a los ambientalistas de la zona, el hábitat usual del oso polar se encuentra a unos 1.000 kilómetros del lugar donde estaba. Es un misterio cómo llegó el animal hasta ese punto. En el video se ve que corría delante un auto sin mayor dificultad, no parecía herido.

“No sospechaba en absoluto que me fuera a encontrar con un oso polar. No me acerqué a él, filmé el video desde lejos porque lo consideré peligroso. No esperaba que mi grabación se difundiera así en las redes sociales”, declaró el autor de las imágenes.

Los ambientalistas examinaron la ruta y siguieron a las huellas del oso que se alejaba de la pista hacia el suroeste. Hicieron un barrido por el lugar, pero no pudieron encontrar al plantígrado. Las autoridades de las localidades cercanas alertaron a residentes de la zona sobre posibles riesgos y dieron recomendaciones para no exponerse.

“En este punto, podemos argumentar que el oso se está moviendo hacia el sur”, comentó el jefe de la inspección de la supervisión ambiental, Nikolái Stepánov.

