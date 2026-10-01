Un tiburón de 3,5 metros bautizado como Bukang-i, en referencia al Puerto Norte de Busán, donde ha quedado varado en un canal urbano, convocó en apenas diez días a más de 600,000 personas que han llegado a observarlo, en Corea del Sur.

El escualo se ha convertido en un fenómeno turístico y cultural que desbordó las expectativas de las autoridades locales de Busán, la segunda ciudad más importante del país.

Las autoridades han intentado ayudar al tiburón para que salga hacia mar abierto, pero las operaciones en tal sentido no han sido exitosas.

Presas

Es un tiburón cobrizo que ingresó al canal persiguiendo presas desde el mar y no encontró la salida. Se ha intentado guiarlo a la salida, pero en vano.

Una nueva operación para sacarlo está programada para este viernes, mientras viene comiendo las presas naturales disponibles en esa vía fluvial, principalmente lisas (mullets) y sardinas.