Con una alerta máxima de grado 5, el Gobierno de Japón emitió órdenes de evacuación para más de 1.9 millones de residentes en las prefecturas de Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa, en el centro y este del país, ante la llegada del tifón Dujuan, que registra vientos de 130 kilómetros por hora y lluvias torrenciales nunca antes vistas.

Amplias zonas han quedado cubiertas de agua y, con esfuerzo, la gente ha llegado a sus casas para protegerse.

Según el último balance de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, las regiones directamente afectadas abarcan las prefecturas de Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa, donde la población ha tomado medidas.

Pronóstico

De acuerdo con los datos brindados por la plataforma meteorológica Zoom Earth, Dujuan mantiene rachas de 130 km/h mientras se desplaza con dirección noreste.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé acumulados de lluvia críticos hasta la madrugada del martes.

Asimismo, los meteorólogos pronostican vientos muy fuertes en la franja occidental de los 23 distritos de Tokio.

Alteraciones

El temporal también ha alterado el tráfico terrestre y las actividades masivas. En la prefectura de Chiba se establecieron restricciones preventivas de circulación vehicular.

Por otra parte, la emergencia meteorológica obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la feria de videojuegos más grande de Asia, cuya trigésima edición dio por concluidas sus actividades el domingo.