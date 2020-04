Sapphire Charlesworth es una mujer de 27 años que reside en Durham, Inglaterra. Como muchos, decidió aprovechar el tiempo libre que le otorga la cuarentena para sumarse a la fiebre por un baile que causa sensación en Tik Tok. Desafortunadamente, las cosas no terminaron como esperaba pues se fracturó ambos tobillos.

Junto a su novia, intentó imitar el reto titulado Oh Na Na Na, el cual consiste en danzar chocando los pies al ritmo de la música; sin embargo, Sapphire tuvo que ser trasladada a un hospital tras caer al suelo. “Estábamos practicando y cuando fui a darme la vuelta me resbalé y escuché un crujido y luego estaba desplomada en el suelo”, aseguró la mujer en conversación con el diario The Chronicle.

La joven, que es madre de dos hijos, se dirigió al Hospital Universitario de Durham, donde le informaron que, posiblemente, tenga que ser intervenida de un pie tras romperse los ligamentos. Además, tenía una fractura y ruptura de ligamentos en el pie derecho.

Mum-of-two breaks both ankles while filming Tik Tok video dancehttps://t.co/DkMLa442Ic — The Chronicle (@ChronicleLive) April 18, 2020

Sapphire terminó con una pierna enyesada y con la otra inmovilizada. De momento, su novia se hace cargo de sus dos pequeños.

“A cualquiera que esté pensando en intentarlo, le diría que lo aborde con precaución. No es tan fácil como parece”, advirtió.

El reto de baile se popularizó en redes sociales a mediados del 2017, pero ha vuelto a tomar protagonismo por la cuarentena originada por el brote de coronavirus. El centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek se encuentra entre las personalidades que han probado este challenge, aunque él sí resultó ileso.

