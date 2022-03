La mujer de 28 años se ha convertido en toda una estrella en TikTok y otras redes sociales tras compartir la afición que comparte con su familia desde que tenía 5 años de edad. Elina Makinen es asesora fiscal del municipio de Muonio en Finlandia, situado al norte del país en el círculo polar ártico, y se sumerge en aguas que alcanzan los -25 °C.

En conversación con Business Insider, Elina Makinen asegura que se sumerge en aguas heladas dos veces al día y asegura que esta rutina diaria la mantiene llega de energía y libre de estrés. Esta práctica es muy común en todo Finlandia.

En algunas ocasiones la joven rompe la superficie congelada de un lago utilizando una hacha o taladro y luego se lanza al agua. Por lo general se mantiene sumergida entre 30 segundos y 6 minutos, aunque incluso llegó a hacerlo durante 12 minutos.

A finales 2019 empezó a compartir en redes sociales varios videos de su pasatiempo llegando a alcanzar millones de visualizaciones. En TikTok gracias a este material supera ya millón y medio de seguidores y suma más de 77 millones de reproducciones.

“Lo hago más corto cuando hace demasiado frío, incluso para mí. Cuando las temperaturas descienden por debajo de los -25 °C debo tener cuidado de no sufrir lesiones por congelamiento”, cuenta la influencer, quien afirma que dicho hábito la mantiene en muy buen estado de salud.

“Durante los inviernos jamás me enfermo. Solamente me agarra la gripe luego de temporada invernal, cuando hago una pausa de dos semanas en la natación de hielo”. Elina Makinen advierte que no se trata de una afición para cualquier persona, pues nadar en aguas congeladas puede ser peligroso.