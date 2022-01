En Australia, un padre se preparaba para cambiarle el pañal a su menor hijo, pero nunca contó con que este tierno bebé tendía planes diferentes, pues no solo no quiso que lo tocasen, también se puso a correr para que su progenitor no lo alcanzase. El video fue compartido en Tiktok donde se convirtió en tendencia de esta red social.

Muchos internautas de esta plataforma comenzaron a hacer apuestas sobre quién ganaría la carrera, todo lo contrario, a lo que el usuario @theMoDad pensó que se trataba de un simple control rutinario de pañales.

Pero, en ello, el pequeño decide emprender la marcha a lo largo del pasillo, lo cual tomó por sorpresa a su padre quien comenzó a perseguirlo, mientras lo llamaba para que se detuviera.

El video tan solo dura escasos 9 segundos, pero no se requirió más tiempo para que los usuarios cayesen rendidos ante este tierno bebé, consiguiendo ganar más de 18.2 millones de reproducciones, seguidos de 3 millones de me gusta y más de 31 mil comentarios.

De hecho, muchos han llegado a comentar que el cambio de pañal, que suele ser no tan divertido por lo que implica, aseguran que este es una nueva modalidad, una bastante divertida.

“Me gustaría revisar ese pañal, solo algunas preguntas sobre ese pañal”, “hombre blanco en dirección sur”, “alrededor de 3,3″, “en persecución con una unidad K-9. Desarmado”, “él anda suelto”, “no sé si está desarmado, creo que esconde algo mortal en ese pañal”, “dime que eres un padre australiano sin decirme que no eres un padre australiano”, fueron algunos de los comentarios.