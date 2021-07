Una joven tiktoker pasó un mal momento tras aplicarse pegamento extra fuerte en uno de los ojos, el cual confundió con gotas para tratar la irritación. El video que ella compartió luego de cometer el involuntario error acumuló, en menos de una semana, más de 14 millones de reproducciones.

La grabación muestra a la chica, a quien se le puede encontrar en TikTok como @mariabottle_ , visiblemente acongojada. “Me quiero morir, mi ojo está pegado”, dice la protagonista de la presente historia.

Para su buena suerte, ella recibió atención médica de una manera oportuna. Tras un día de estar con un parche, contó más detalles de lo ocurrido.

Según dijo, sintió un intenso ardor tras colocarse el pegamento en el ojo. Para retirar la totalidad del compuesto, el especialista debió cortarle buena parte de las pestañas.

“Se tardaron como 40 minutos en atenderme y yo gritando como una desquiciada. Cuando llegué al (consultorio) del doctor me cortaron las pestañas, como pueden ver (...) Como no tenía ‘pestañones’, me da igual”, dijo @mariabottle_.

