Debido a la pandemia , muchos profesores se han tenido que adecuar a realizar las clases virtuales, sin embargo algunos han postrado la poca paciencia que tiene. Así fue el caso de una docente en México, quien explotó con uno de sus alumnos.

Cuando la profesora pasaba la lista a sus alumnos, advirtió a sus alumnos que prendieran sus cámaras, pero una de ellas al parecer lo tenía apagado, lo que desató la histeria de la profesional.

“Y Victoria Torres tampoco, prende la cámara”, se le escuchó a la docente, a lo que la alumna respondió: “sí está prendida maestra”.

“Pues a mi me aparece apagado, por lo tanto tiene falta conmigo… o arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas, y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, agregó la profesora, sorprendiendo con su reacción.

Fue entonces cuando otro joven, quien intentó abogar por su compañera, también salió regañado y castigado con una falta. “Sí entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que ...”, dijo el joven, pero es interrumpido por la maestra: “A mi no me importa Guillermo, ¿qué parte no te queda claro?, conmigo no está”.

“Yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo, ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apagame tu micrófono, a mi no me interesa, tienes falta”, agregó la profesora que ha sido identificada como Sara Marisa, quien es de Durango, México.

El momento ha causado reacciones en Twitter, donde señalan que aunque ella tuviera la razón, no es la actitud más correcta por parte de una maestra.

VIDEOS RECOMENDADOS

Karen Schwarz sorprende al bailar la canción de Sheyla Rojas

Karen Schwarz sorprende al bailar la canción de Sheyla Rojas - Ojo

TE PUEDE INTERESAR