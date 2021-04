Un hecho increíble tuvo lugar el pasado martes en Israel. Dos jóvenes subieron un caballo por un ascensor hasta el sexto piso de un lujoso edificio residencial en Tel Aviv. Las cámaras de seguridad registraron todo lo ocurrido.

Como se ve en las imágenes, dos personas se acercan hasta la puerta del ascensor con el caballo. Luego que la puerta se abre, ambos ingresan con el animal que, pese a su gran tamaño, entra sin problema en el reducido espacio.

El dueño del caballo aseguró que fue a visitar a un amigo que vive en el edificio y que no dejó al animal en la calle por ser caro. “En ninguna parte estaba escrito que se prohibiera traer un caballo. Es caro y lo habrían robado [si lo dejaba en la calle]”, se disculpó.

Según el diario The Times of Israel, las dos personas involucradas en lo ocurrido fueron denunciadas por un residente local y, fueron arrestadas por la policía. No obstante, uno de ellos fue liberado. Los agentes consultaron con veterinarios si el cuadrúpedo no sufrió daños.

