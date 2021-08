Un hombre de Texas, Estados Unidos, demandó a un bar por “servirle alcohol en exceso” y emborracharlo. Un juez le terminó dando la razón, por lo que recibiría un pago de 5,5 millones de dólares por los “daños ocasionados”.

El 17 de mayo de 2019, Daniel Rawls presentó una demanda contra el bar ‘La Fogata Mexican Grill’ por “negligencia”. Según explicó, bebió demasiado y terminó encarándose con otro cliente, lo que terminó en una pelea entre ambos fuera del bar.

Lo peculiar del caso es que, de acuerdo con los registros judiciales, Rawls culpa al establecimiento y a los trabajadores de “venderle alcohol en exceso” y “emborracharlo de más”. Además, señala al bar como culpable de la “conducta criminal” que lo hizo participar en la pelea.

Durante el enfrentamiento, el hombre sufrió daños severos en la cabeza y terminó desmayado. Cuando se recuperó, interpuso una demanda contra el bar por varios motivos, pero sobre todo por darle demasiado alcohol y no llamar a la ambulancia al ver que estaba herido. Ahora, dos años después, un juez le ha dado la razón y obligó al bar a indemnizarlo con 5,5 millones de dólares.

En la demanda también se incluían cinco reclamaciones, entre ellas las condiciones de las instalaciones, la negligencia y los daños derivados de una conducta pasiva de los trabajadores y propietario.

El tribunal no valoró si las afirmaciones de Daniel Rawls eran ciertas o no, sino que dictó sentencia en rebeldía porque el dueño de La Fogata no respondió a la demanda ni asistió al juicio. Por tanto, dio por válidas las teorías del demandante, que aseguraba que habían dado de beber demasiado a ambos clientes.

La sentencia también recalca que el camarero no fue entrenado correctamente por la encargada del bar, Lourdes Galindo, ya que debería haber sabido detectar cuándo los clientes habían bebido en exceso.

Cabe agregar que, el pasado martes 18 de agosto, Rawls fue arrestado acusado de conducir de conducir en estado de ebriedad. El hombre fue llevado a la cárcel del condado, donde permaneció hasta que un juez decretara una fianza para que pueda ser liberado.