La historia de Alison Appleby y su fiel amigo Brady no solo describe la felicidad y el amor entre la joven y su engreído peludo, sino también es el testimonio de un triunfo en dupla.

La historia se dio en Texas (Estados Unidos), donde Alison es una joven que padece epilepsia, de ahí que desde temprana edad se le recomendó siempre estar acompañada por un perro de ayuda emocional, el cual le dio un impulso importante a su vida.

Tal fue el apoyo que Brady, de raza golden retriever le dio a Appleby, que ella logró uno de sus más grandes sueños, obtener la corona de belleza en su natal Dallas, para de esta forma obtener el nombramiento de Miss Dallas.

Brady se robó el show

Lo anterior quedó grabado en un video, en el cual se da a conocer a la ganadora del certamen, donde la joven recibe su respectiva corona, pero también hubo un gesto de la organización que robó los reflectores en el marco del concurso de belleza.

Así es, tras ser coronada, los organizadores también reconocieron a Brady con un singular detalle, una corona, que de igual forma le fue otorgada como símbolo de la ayuda que le brindó a la nueva reina de belleza, Alison Appleby.

Cabe señalar que en sus redes sociales la joven publica su día a día con el lomito, el cual tiene con ella desde que era un cachorro, sin embargo, internautas critican dicha relación pues aseguran que el golden retriever como tal no es una raza de ayuda emocional.

“A Brady y a mí nos dicen muchas cosas cuando estamos en público. Hoy nos han dicho que Brady no es un perro de servicio oficial porque no es un pastor alemán. No sé de dónde saca la gente esta información. Como adiestrador, he aprendido a dejarlo pasar o a intentar reírme de ello”, declaró la joven.