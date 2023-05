Una mujer se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales tras exponer el acto ‘delictivo’ que cometió su perrita. Una golden retriever aprovechó el descuido de su vecina para robarle un pollo entero y llevarlo a la puerta de su casa para que su dueña haga el almuerzo. El clip ha sido difundido hasta por algunos medios de comunicación

Tal como se puede apreciar en el video compartido por el usuario @cronica, la mascota ya había logrado su cometido. Una vez en la puerta de su hogar, comenzó a menear la colita mientras su dueña la regañaba. A los pocos segundos, la señora tomó la comida y se la llevó para devolverla a quien le pertenecía.

#Viral #SeAfanoElPolloDeLaVecina ♬ sonido original - Crónica @cronica 🐶 ¡LO MÁS TIERNO! 🥰 Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, y si no, al menos puede sacarle unas carcajadas con sus ocurrencias. 👉 Una cibernauta compartió un video que se ha vuelto viral en la plataforma de Instagram, donde muestra la audaz hazaña de su mascota, la cual no pudo resistir el hambre y se robó el pollo de su vecina. 🤳🏻 En el clip se puede apreciar cómo la mujer regaña a su perrito por robar el pollo y traerlo a casa. 💬 “¿A quién le robaste el pollo? Ahora tengo que recorrer el barrio preguntando de quién es el pollo", le dice la joven a su mascota, mientras el can la mira con cara de arrepentimiento. #Perrito

De acuerdo a los comentarios, en una ocasión anterior, la misma perrita de nombre Quinoa también ha robado una tira de chorizos de sus vecinos.

Por otro lado, el video viral ya ha superado las 2.100.000 visualizaciones y ya cuenta con más de 117.000 reacciones.

“Ella quería su pollito, dale su gustito”, “¿Dónde dejo las plumas? Evidencia clave”, “Cosita hermosa, no la regañes, es un ángel”, “Con esta situación, necesito un perro que me traiga pollo”, “Te traje tu premio por cuidarme siempre y así me tratas”, fueron algunos comentarios dejados por los cibernautas.