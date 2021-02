El periodista Fernando del Rincón se mostró indignado con el escándalo de las vacunas de Sinopharm que varios funcionarios públicos del Perú se aplicaron entre septiembre del 2020 y enero del 2021.

Durante el programa “Conclusiones” de CNN en Español, el periodista dijo no encontrar el calificativo para los funcionarios públicos del Estado, entre ellos Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti, por haberse vacunado sin informar a los peruanos.

“Es una cosa que no puedo explicar, no encuentro el calificativo y el que tengo no lo puedo decir en televisión porque me corren. Pero de verdad es no tener vergüenza”, dijo Fernando del Rincón.

“Es que no se puede calificar... ¿Sinvergüenza sería la palabra?”, preguntó el periodista.

Asimismo, señaló que el pueblo peruano debe sentirse indignado con el llamado ‘vacunagate’: “Esto debe tener a los peruanos y a las peruanas, pues yo no sé, más que indignados”.

“Se deben sentir traicionados, engañados, indignados. Vaya, esto es un ‘vacunagate’, le diría yo, es algo espantoso”, agregó.

Fernando del Rincón también dijo no creer en la versión de Martín Vizcarra: “Yo no creo que el presidente Vizcarra en un acto heroico haya decidido probar la vacuna experimental aunque le pudiera costar la vida, me parece poco creíble”.

“Inmediatamente después (de la defensa de Vizcarra), más vergüenza aún, sale a desmentir ¿quién sale a desmentir a Vizcarra? La Universidad Peruana Cayetano Heredia. Salen a desmentir las declaraciones de Vizcarra”, dijo muy indignado.

Foto y video: CNN en Español | YouTube YouTuber 404 | GEC

