Un hombre venezolano en silla de ruedas hizo una conmovedora petición en tiempos de pandemia. Se trata de Jesús Ibarra Guaire y pidió por Internet que le den trabajo.

El muchacho que no se amilana con nada, dijo tener conocimientos de programación en Filemaker y que lo puede hacer desde su casa. Además dijo que necesita laborar para comer, pagar la renta y seguir estudiando en la universidad.

El joven venezolano usó su cuenta de Twitter para compartir la publicación y así esta llegue a un mayor número de personas.

“Por favor busco trabajo. Sé programar en Filemaker. Puedo hacerlo desde aquí. No deseo que me envíen vínculos y páginas de Internet. Deseo trabajar para comer, pagar la renta y seguir estudiando en la universidad. Le agradecería si me retwitea”, escribió.

Esto ocurrió el pasado 2 de agosto y la publicación alcanzó 25 mil retweets, casi 150 etiquetas y 14 mil “Me gusta”.

