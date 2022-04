Desde hace muchos años, los duendes han sido parte de leyendas urbanas y hasta son parte de la cultura de algunos países. Según las historias que se relatan, son criaturas muy pequeñas que generan mucha curiosidad y miedo a los que se les aparecen. Un usuario de TikTok publicó en su cuenta un video de una pequeña figura corriendo a toda velocidad y el video viral se hizo tendencia en la plataforma, sumando miles de reproducciones.

Esto sucedió en el barrió Santana uno, en la zona sur de Salta, en Argentina. El joven se encontraba pasando por un campo y comenzó a grabar a un espantapájaros asegurando que se mueven de noche y te sigue con la mirada, pero de repente apareció metros atrás un duende cruzando a toda velocidad.

“Me quedé con miedo”: Hombre filmó a un duende corriendo a toda velocidad y remece las redes. (Video: TikTok)

El usuario contó al detalle lo que vivió ese día: “Habitualmente pasó por la zona y me llama la atención el personaje refiriéndose al espantapájaros. Siempre pasó de noche cuando hago los repartos”, dijo.

“Grababa constantemente, pero no pasaba nada. Hasta que una mañana vinimos, dimos una vuelta porque presentía algo, y cuando grabé vi que del pastizal salía corriendo con toda una persona chiquitita. Tenía unos 25 o 30 centímetros”, aseguró.

Muchos comentarios señalan que podría tratarse de un animal que se pudo haber asustado de los espantapájaros, pero el joven lo descartó: “Quería recalcar eso porque hay algunos que dicen que había gallinas, conejos o liebres. Pero no hay ni perros en esta zona. Fue el duende, me tiembla el pulso cuando lo cuento. Me quedé con miedo”.

Finalmente, el usuario relató que no es la primera vez que ve cosas extrañas. “Generalmente veo cosas. Esa mañana pasé con mi pareja en la moto y ella tenía miedo. Yo siento esas cosas. No solo me sucede aquí. Tengo 12 años trabajando de noche y llegué a ver un montón de cosas. No quisiera molestarlo mucho, porque ahora lo vi. Se me pone la piel de gallina”.