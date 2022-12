En México, una animadora y su compañero, un niño pequeño, se encontraban haciendo promoción en los exteriores de un restaurante, pero el menor no podía aguantar las ganas para ir al baño, por lo que muy apurado expresa lo mucho que desea ir a los servicios, pero no se dio cuenta que el micrófono no estaba apagado, por lo que todos escucharon el hilarante momento que se hizo viral en TIkTok con millones de personas que no paran de reír.

El clip vino por cuenta de @mmapatshow quien nos muestra a la joven y al pequeño vestidos como los personajes de ‘Bely y Beto’ para atraer clientela en la inauguración de un nuevo local gastronómico.

El show se realizaba en la acerca, en las afueras del establecimiento, la muchacha invitaba a la gente a ingresar para probar los manjares, el niño también interactúa y hace algunos movimientos para el show, pero, de pronto sintió unas ganas incontenibles de ir al baño que estaba reprimiendo lo más que podía, pero no daba más.

Mira aquí el video viral

Ella le pone el micrófono en la boca pensando que diría algo como parte del espectáculo, pero nunca pensó lo que vendría: “nombe, Bely, yo me quiero ir a hacer popó”, impresionada y sin saber qué decir, a nuestra Bely no le quedo más alternativa que echar a reír.

Pepo nunca dejó el personaje

De inmediato, el video ya cuenta con más de 2.2 millones de vistas con miles de comentarios que no paran de reír: “Pepo siendo Pepo. Actuación 10/10″, “consumido por el personaje”, “nunca salió del personaje”, “son las 2:57 de la mañana y estoy gritando de risa”, “mis hijas cada que juego en línea”, “yo en la universidad a las 2 pm”, “yo también me preocupo, hace daño no ir”.