Durante 15 minutos, la empleada de un reconocido supermercado en Bridlington, East Yorkshire (Reino Unido), protagonizó una acalorada discusión con un hombre a quien le exigía mover el auto que había estacionado frente a la tienda. Sin embargo, el sujeto, en más de una ocasión, le aseguró que ese no era su vehículo. El video llegó a las redes sociales y se convirtió en tendencia.

La mujer llevaba puesta una camiseta de color azul y se nota muy insistente, mientras él argumento que no poseía las llaves consigo. El tono de la mujer se torna mucho más áspero cuando, por ejemplo, se le escuche decir: “En lugar de discutir conmigo, mueve tu auto para que pueda seguir con mi trabajo”.

En ese momento, el hombre replica con una pregunta, visiblemente impresionado: “¿Quieres que mueva ese coche?”, mientras señala el vehículo en cuestión. “Sí”, responde la empleada. “Pero, no tengo la llave”, contesta él. Ante esto, ella vuelve a interrogarlo: “¿Es su automóvil?”, “No” dice visiblemente afectado.

Esto no detuvo la discusión y la trabajadora de Aldi, lejos de dejar de insistir, continuó con una batería de preguntas, exigiéndole al sujeto saber a quién le pertenece el vehículo: “¿Cómo puedo saberlo?” dijo.

A pesar de esto, y con el ánimo de no dar su brazo a torcer en la discusión, la mujer insiste e que necesita mover el auto, pero esta vez señala el vehículo que sí le pertenece al sujeto quien, cansado de discutir, decide llevarlo hacia otro lugar..

La discusión, que fue grabada por una mujer quien se encontraba en los alrededores, asegura que duró unos 15 minutos, para luego ser compartido en las redes sociales, donde ha sido reproducido miles de veces y los comentarios han sido tantos como diversos.

El lugar donde tuvo lugar la discusión. (Foto: Bridlington Echo)

“Vaya, lo bendijo, esta no habría sido mi reacción”, “no hay necesidad en absoluto e, incluso, cuando se dio cuenta de que no era su auto, ella insistió en que él debería mover su auto cuando, claramente, ese no era el auto que ella quería que mover inicialmente”, “¿Alguien quiere un curso de servicio al cliente?”, “Vale de Aldi de 100 libras por la estúpida perorata del personal”.

A la fecha, se sabe que Aldi ha llegado a ver este metraje y, por medio de un portavoz, han pedido las disculpas del caso: “Pedimos las disculpas al cliente por cualquier malestar que se haber causado por este malentendido”.