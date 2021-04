Video viral | Twitter | El partido por la Europa League entre Roma y Ajax, que terminó 2-1 en favor de los primeros, tuvo varios momentos inusuales. El más insólito fue protagonizado por el jugador italiano Riccardo Calafiori.

En un saque de banda, el deportista demoró el desarrollo de las acciones. Esto ofuscó a uno de lo recogebolas, quien le lanzó un pelotazo cerca de la cara.

Como era de esperarse, Calafiori reaccionó instintivamente. No obstante, evitó que las cosas llegasen más lejos al apaciguarse.

Esta calma se disipó cuando intentó hacer reingresar el balón. El árbitro del duelo, que tuvo lugar en el Amsterdan Arena de Países Bajos, le sacó tarjeta amarilla.

“Realmente no me lo esperaba. En ese momento pensé muchas cosas, pero estaba tranquilo. Probablemente, no me hubiera gustado ver a un jugador del otro equipo perder el tiempo”, dijo el futbolista a la prensa local. El video del momento, que se hizo viral en Twitter , a continuación.

