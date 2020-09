No solo se robó propiedad pública sino también la atención de todo el Internet. Se trata de un ladrón en Argentina que se convirtió en un equilibrista para sustraer varios metros de cable a vista y paciencia de los escandalizados vecinos. El hecho tuvo lugar en el barrio Villa Rita, ubicado en la ciudad de Lomas de Zamora, donde el hampón trepó a unos 10 metros de altura por un poste de luz para llegar a los cables que, con mucha habilidad, fue desenganchando, informó el diario La Capital. Si bien en un momento se lo ve tambalearse, el protagonista del video viral de YouTube no cae y se va caminando al terminar su labor. Desafortunadamente para él no fue muy lejos ya que la policía lo capturó unos minutos después .

MIRA MÁS VIRALES DE LADRONES

VIDEOS RECOMENDADOS

Capturan por tercera vez a ladrón de casas

Capturan por tercera vez a ladrón de casas

Mujer voló por los aires tras la explosión de su bote en Italia

Niña fue abandonada junto a su perro en una carretera de La Rioja