Un Lamborghini quedó atrapado en medio de las inundaciones causadas por la tormenta tropical Eta mientras Florida (Estados Unidos) batalla con lluvias torrenciales y vientos de más de 104 kmh. El lujoso auto deportivo fue grabado en un video viral abriéndose pase por una calle anegada cerca del centro de la zona de Ft. Lauderdale el pasado fin de semana.

“¿Lamborghini o Submarino?”, fue la descripción del video viral publicado en Twitter por el usuario @WFOJoe, que a su vez es un extracto de un informe originalmente transmitido por el noticiero WSVN7 News. Los internautas no tardaron en identificar el costoso vehículo como el modelo Huracán Spyder, que se vende actualmente en concesionarias a un precio de 223,000 dólares.

Los expertos en automovilismo también opinaron al respecto, señalando que “debido a su diseño de auto de carreras, corta el agua como si fuera el viento. Y como el motor se ubica en la parte trasera, está más elevado que el frente y se abre paso tan fácilmente por las calles inundadas. Mientras no se sumerja por completo, el motor seguirá funcionando”.

Tampoco faltaron los bromistas que solo atinaron a decir que se trataba de “un día cualquiera en Miami”, mientras que otros compararon el avistamiento del video viral con el recordado éxito de The Beatles “Yellow Submarine”. “We all live in a yellow Lamborghini!”, parafraseó un usuario la letra del tema. “Es un submarini”, agregó otro.

