Un hombre denunció, mediante un video publicado en Facebook, que es agredido por su ex pareja. En el clip, que se viralizó rápidamente, se puede ver cómo la mujer jala la ropa del denunciante, lo muerde e incluso le jala el pelo mientras él hace lo posible por esquivarla.

En la grabación, publicada en la página de Facebook Mundo Hispánico, se puede escuchar al hombre señalando que tiene una orden de alejamiento. Asimismo, asegura que en ningún momento atacó a la mujer. “Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, dijo.

Los internautas no dudaron en expresar su indignación por las imágenes. Algunos pidieron igualdad ante el maltrato tanto para hombres como para mujeres, mientras que otros indicaron que la mujer debería recibir ayuda piscológica debido a la agresividad que muestra.

“Todas las personas merecemos respeto y no se tiene porque abusar en ningún sentido, igualdad de género y no se vale reírse de estos abusos. Ahora son golpes y el día de mañana puede convertirse en algo peor”, escribió un usuario. “¡Que bueno que lo público! ¡Que la manden a la cárcel por abusiva! La violencia no debe tolerarse ni en hombres ni en mujeres!”, dijo otro.

De momento, se desconoce el nombre de la pareja y si se ha realizado alguna denuncia por lo sucedido.