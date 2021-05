¿Karma instantáneo? El conductor de una mototaxista intentó patear a un perro al que casi atropella cuando se movilizaba por una calle; sin embargo, terminó sufriendo un violento accidente. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales.

En la grabación se ve cómo el can logra esquivar el ataque del sujeto, quien perdió el control de la moto e impactó contra el separador de la vía. En consecuencia, el vehículo se movió bruscamente y el conductor cayó sobre el pavimento. Tras el impacto, varias personas que transitaban por allí se acercan para auxiliarlo.

No hay mucha información sobre la fecha o el lugar de los hechos, pero una vez que el medio RT en Español compartió el video, los comentarios no se hicieron esperar. Entre la gran cantidad de reacciones que recibió el video, no faltan quienes califican lo sucedido como un acto de “karma instantáneo” por su mala decisión de intentar agredir al perro.

Quiere patear a un perro al que casi atropella y sufre un accidente



Un hombre a bordo de un vehículo motorizado sufrió un accidente segundos después de intentar patear a un perro al que casi atropelló pic.twitter.com/dpiyNl6m3v — RT en Español (@ActualidadRT) May 21, 2021

Hasta el momento, el clip viral acumula más de 140 mil reproducciones.