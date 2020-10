Internet es una fuente inagotable de entretenimiento donde cada cierto, uno que otro video viral se convierte en el más compartido en redes sociales como es el caso de una mujer que cocinaba fideos al aire libre en un enorme wok mientras bailaba al ritmo de Gangnam Style, el recordado éxito del rapero surcoreano PSY.

Compartido en Twitter por el usuario @Hinder_Surprise, el video no tardó mucho en volverse tendencia y amasó más de 9 millones de reproducciones hasta el momento, además de miles de amantes de la comida que no podían creer el alucinante balance de la joven mientras maniobraba el pesado utensilio en sincronía con la melodía.

La impresionante rutina de la mujer atrajo a una gran cantidad de curiosos, que no dudaron en registrar el momento con sus teléfonos celulares, aunque en redes sociales hubo algunos que los criticaron por no mostrar mayor entusiasmo al ver a la protagonista del video viral dejarlo todo para entretenerlos.

Como se recuerda, Gangnam Style de PSY fue lanzada el 14 de agosto de 2012 y su videoclip fue el más visto de ese año. El 12 de enero de 2018, alcanzó las 3 165 549 406 reproducciones, convirtiéndose así en el tercero más visto en la historia de YouTube luego de Despacito y See You Again, según Wikipedia.

Me making supernoodles after coming home at 4am hammered pic.twitter.com/tph250JDiI — Sarah 💋 (@Hinder_Surprise) October 9, 2020

