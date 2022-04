Pedir un servicio a un negocio que recién inicia es como tirar una moneda al aire, pues, a pesar del empeño y dedicación, la poca experiencia suele jugar en contra. Eso le pasó a un usuario en TikTok que no le quedó otra opción y solo confiar.

Sin embargo el resultado no fue el esperado y decidió contar la divertida anécdota para todos los usuarios de la plataforma, y aunque parece que toma toda la situación con gracia, reconoció que al inicio de todo sí se molestó por lo que le entregaron.

@chilomilo1 es el tiktoker que contó su mala experiencia con una pastelería en Chihuaha, México. Él publicó en su cuenta que requería el servicio de algún repostero que pudiera hacer un pastel con forma del guantelete de Thanos, personaje de Marvel.

En su video viral de TikTok cuenta que le contestaron que el pastel solicitado era muy sencillo de hacer y que lo tendrá lo más rápido posible. Pero cuando pidió una fotografía del trabajo se percató que la forma y la figura del guantelete era completamente diferente.

“Cuando me llegó la foto. No han tenido respuesta de mi, o sea, yo creo que ahorita llegarán y ya no contesté nada. Yo no sé si se dieron cuenta que pues no se pareció. Es una vergüenza, me da pena ajena lo que me mandaron contra lo que yo publiqué que quería”, manifestó el hombre en redes.

@chilomilo1 Video completo con fotos 😅 sorry mo sabia como ponerlas ♬ original sound - Miloorozco

En la última parte de su video viral mostró la diferencia entre el pastel que había encargado y el que le entregó el pastelero. Simplemente la diferencia es evidente en varios aspectos.