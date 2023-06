Una segunda oportunidad para vivir. Un médico del hospital Martín Icaza dio por fallecida a una mujer de 76 años, pero ella ‘revivió' en su propio velorio. Este insólito hecho ocurrió en Ecuador y quedó registrado en video.

Los informes sostienen que la mujer era velada en su casa cuando, de repente, un familiar aseguró que había sentido respiraciones desde el ataúd , donde había estado por un lapso de cuatro horas.

¿Qué pasó? Esta abuelita - identificada como Bella Montoya - ingresó el 9 de junio al nosocomio por problemas de hipertensión y 3 horas después los médicos confirmaron su muerte. Ante la ingrata noticia, los familiares iniciaron los trámites de su deceso, pero en el momento de su velatorio, cuando se acercaron al ataúd, se dieron cuenta que la mujer tenían signos vitales.

“Con la mano izquierda golpeaba la caja y llamamos a la ambulancia para ingresarla al hospital ”; declaró su hijo Gilberto Balberán, completamente conmocionado.

“Nos encontramos aquí en la calle 509, donde a una persona habían dado por muerta en el hospital. La tenían desde las 12 del día en la caja y resulta que la señora esta con vida”, comentó otro familiar tras percatarse que la mujer estaba viva.

¿Error del médico?

Tras darse cuenta que Bella Montoya estaba viva, sus cercanos la llevaron hasta el hospital, con el objetivo de confrontar al médico que había cometido el error.

La familia estudia iniciar acciones legales contra el centro hospitalario, por supuesta negligencia médica.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio (...) Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación” , agregó.

#LosRios

Aunque usted no lo crea :

Una mujer que fue declarada muerta por un doctor revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo pic.twitter.com/VINClUOicE — Minuto & Medio (@MinMedio) June 10, 2023

