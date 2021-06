Un hombre de Estados Unidos al que le extirparon parte del cerebro en una cirugía para controlar su epilepsia reveló que ya no le teme a nada. Jody Smith (32), quien anteriormente sufría de ansiedad regular, ataques de pánico y un terror obsesivo a la muerte, dijo que ahora es “incapaz de sentir miedo” y pone a prueba su temeridad con actividades de alto riesgo.

La compleja operación significó que le removieran la amígdala derecha, la parte del cerebro que controla nuestros impulsos de luchar o huir, así como la mitad frontal de su lóbulo temporal derecho y el hipocampo derecho. Desde que fue dado de alta en 2017, este originario de Nueva York asegura que, si bien ahora no le teme a nada, sabe que no es un ser “inmortal”.

“Cuando digo que ya no siento ‘miedo’, uso la palabra para describir un sentimiento muy particular. La gente describe muchas cosas con la palabra ‘miedo’, como ‘me da miedo hablar con las mujeres’ o ‘me da miedo fallar’, pero yo me refiero al miedo que uno siente al enfrentar cosas de vida o muerte o una seria lesión”, dijo Smith al portal VICE sobre su caso que se hizo viral en las redes sociales.

Este originario de Nueva York de 32 años asegura ser "incapaz de sentir miedo" después que le extirparan en 2017 parte del cerebro en una operación para curar su epilepsia. | Crédito: Jody Smith / VICE

En ese sentido, precisó que ahora siente como una “versión más lógica” del miedo tras operarse de la condición le fue diagnosticada cuando tenía 26 años. Dos años después, cuando sus convulsiones aumentaron en frecuencia y severidad, los doctores le aconsejaron entrar al quirófano para prácticamente salvarle la vida.

Desde entonces, su transformación ha sido dramática: fue capaz de evitar ser asaltado por unos delincuentes porque, según dijo, “mi falta de miedo los sorprendió” y también puso a prueba su valentía al límite caminando por los bordes de los acantilados y realizando otras actividades riesgosas, pero nada de lo que ha intentado lo ha asustado.

Fue a partir de ese momento que en la operación no solo le extirparon algo, sino que le dieron las herramientas para vivir de una forma más temeraria. Para algunos expertos en el campo, la intrepidez de Smith no es tan sorprendente ya que hay antecedentes de pacientes con estrés postraumático que se curaron tras ser sometidos a cirugías láser en sus amígdalas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En el estado de Victoria en Australia, un fenómeno natural tiene en vilo a todo el país. Millones de arañas llenaron las tierras con telarañas después de una tormenta que provoca inundaciones y estas tuvieron que buscar refugio en terrenos más altos. (Fuente: Latina TV)