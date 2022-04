En los Estados Unidos, un profesor se comunicó con una ex alumna para hacerle una proposición bastante atípica: saber si ya cuenta con 21 años para poder invitarla a salir. De inmediato, la reacción de la muchacha generó un debate entre los usuarios de TIkTok, red social donde se hizo tendencia.

De acuerdo a Milenio, uno de los primeros diarios en hacer eco del caso, la muchacha identificada como Makayla publicó un video en la mencionada plataforma virtual donde expone el mensaje que le envió quien en su momento fue su maestro de historia. En dicho mensaje, le pregunta si ya tiene la edad suficiente como para que fueran juntos a tomar algo.

El mensaje dice lo siguiente: “Hola, Makayla, espero que la vida te esté tratando bien después de la graduación. Tenía curiosidad de saber si tienes 21 y si estás interesada en tomar unos tragos con tu ex profesor sexy de historia. Espero tener una respuesta tuya”, dice el mensaje en su cuenta personal de Twitter.

En la descripción del video, se puede leer los sentimientos de la joven al respecto: “No es mi fantasía de tercero de secundaria hecha realidad”, luego de lo cual la cinta ha acumulado más de 3.3 millones de reproducciones desde que se publicó el pasado 12 de abril.

En videos de actualización, Makayla contó el tipo de relación que tuvo con este profesor: “Nunca fue raro conmigo ni me dio vibras raras ni nada por el estilo, simplemente, no lo miré como un maestro porque nunca me enseñó ni me dio esa vibra”.

Seguidamente, la muchacha descartó alguna posibilidad de iniciar algo con el profesor: “Siento que tengo que abordar la situación. Yo tengo 20, él 27, lo confirmé. Le respondí, intercambiamos números y nos enviamos mensajes de texto, pero es endemoniadamente aburrido”.

Y reafirmó lo anterior con: “Iba a publicar una captura de pantalla, pero es aburrido como la mierda. Realmente lo es. No planeo tener ningún tipo de relación con este hombre, simplemente no podría”. Sin embargo, y tras investigar si era casado, Makayla deslizó que podría considerar ir a cenar con él en el futuro.

Sin embargo, después que la noticia se volvió viral y fue recogida por varios medios a nivel internacional, Makayla configuró a privada su cuenta de TikTok (@makaylam.ller) y todos los videos que había publicado a la fecha ya no pueden visualizarse.