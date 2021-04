Una abuelita de 87 años de edad en el estado de Guerrero, México, decidió convertirse en YouTuber y empezó a grabarse videos, sin embargo lo que más ha conmovido ha sido su petición para que la sigan en su red social.

En sus últimas publicaciones, la anciana le pidió a sus suscriptores que vean sus videos y lo compartan para que pueda tener un ingreso económico y así poder sobrevivir a su edad.

Los videos que sube la mujer son sobre cómo prepara sus comidas al estilo Guerrero y el primero que hizo fue en agosto del 2019, pero recién lo pudo compartir en abril del 2020 porque no sabía cómo hacerlo.

Según se conoció al inicio se sentía bien con sus videos y al poco tiempo llegó a los 400 suscriptores, sin embargo al darse cuenta que no tenía más alcance, se puso muy triste y por ello empezó a solicitar a sus suscriptores que lo hagan.

“Me miraban las personas , y poco a poco empecé a tener suscriptores. Ahora en octubre he llegado a los 4 mil suscriptores”, dijo Ninfa en su último video.

“Soy muy feliz haciendo las recetas, una ayudita no estaría mal porque yo ya no me puedo ganar ni un peso en otra cosa. Es para mi como un trabajo, porque de lo poquito que tengo, me pongo a hacer la comidita, para que vean cómo se hace en Guerrero. Yo solo les pido que me ayuden”, agregó.

Si deseas ayudar a la señora Ninfa sigue su cuenta oficial. Cabe indicar que tras la publicación de este video, han surgido cuentas falsas.

VIDEOS RECOMENDADOS

Peluchín sobre los botines Prada que le regaló Beto Da Silva a Ivana | Diario OJO

Peluchín sobre los botines Prada que le regaló Beto Da Silva a Ivana | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR