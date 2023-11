YouTube: Amigos de novio le hacen broma de puenting falso y esto pasa [VIDEO]

Cada despedida de soltero está llena de originalidad y en la red social de YouTube se puede ver las diferentes bromas que los amigos del novio le hacen a días o horas del matrimonio.

En esta ocasión, un grupo de chicos le hicieron una broma pesada a su amigo, haciéndole creer que iba hacer 'puenting', sin imaginar que al saltar supuestamente al vacío, caería sobre al pavimento.

Un tanto nervioso por el adrenalínico momento se le ve al joven que además está con ropa interior, los ojos cerrados y protección como medida se seguridad. Al costado de él están sus amigos que entre risas se preparar para el momento.

Luego de hacerlo desnudar, los chicos lo llevan al novio al lugar indicado y le hacen creer que una baranda es la de un puente. Luego de ello lo ayudan para prepararse, mientras otros dos amigos se ponen delante de él para evitar algún accidente.

Finalmente, el novio hace el puenting falso, pero termina lastimándose ligeramente sobre el pavimiento.

El video ya es todo un viral en las redes sociales como YouTube en donde en menos de una hora ya ha sido reproducido más de 154 mil veces, tiene 757 "Me gusta", 45 "No me gusta" y 41 comentarios donde se burlan del pobre muchacho.

OTRO VIRAL

Los nervios le jugaron una mala pasada a un novio en Hawai, quien no soportó la presión durante su matrimonio. Tal como se puede ver en el video subido a YouTube, el hombre solo atinó a vomitar cuando leían sus votos nupciales.

"En la salud y la enfermedad" fue la frase que terminó por hacer que el hombre devuelva todo lo que había comido y este momento fue registrado por uno de los invitados que se encontraban grabando la hermosa ceremonia, frente al mar de Hawai.

Lo peor de todo es que la grabación era transmitida en vivo y aunque se pidió detenerla, el sujeto que tenía a su cargo la cámara no lo hizo y hoy el video se encuentra en YouTube.

Lo que se sabe es que tras este bochornoso momento, el matrimonio continúo con normalidad e incluso se dieron un beso, pero en la mejilla.

