YOUTUBE VIRAL | No es nada complicado: la ley del Karma es simplemente la ley de causa y efecto y algunas veces actúa de manera instantánea. Todo efecto tiene su causa y cada causa, su efecto. ¿Pruebas de ello? El doloroso final que sufrió un motociclista tras un arranque de furia al manejar por una autopista del estado de California, en Estados Unidos (EE.UU.). Las imágenes del hecho se volvió viral en YouTube y otras redes sociales. La escena ha sido bastante comentada en redes sociales.

Como podrás apreciar en la grabación, el sujeto se movilizaba a toda velocidad cuando, repentinamente, decide reducir la velocidad para acercarse a un auto y propinarle una patada al espejo.

Lo que el protagonista del video de YouTube no contó era que el golpe le iba a ser "devuelto" en el acto. Y es que ni bien ejecutó el golpe, perdió el equilibrio de su vehículo y cayó fuera de la vía.

Se desconoce el motivo por el que actuó de esta forma; sin embargo, algunos internautas especularon que podría deberse a que el coche le cerró el pasó al sujeto algunos minutos antes.

El incidente tuvo lugar el 18 de agosto, pero se publicó recientemente en YouTube. En algunas horas, el material había superado las 50 mil reproducciones.

El clip acumula miles de reacciones en YouTube provenientes de usuarios que afirmaron que la escena es un ejemplo perfecto de las consecuencias del "karma instantáneo".

Hay algunos que catalogaron las escenas como algo realmente insólito, mientras que otros reprocharon que se haya publicado un video tan explícito sin que se haya hecho algo al respecto.

Se desconoce si el clip publicado en YouTube tuvo repercusión por parte de la policía, luego de que el conductor realice una mala maniobra y el número de la placa del vehículo lineal se haya visto en todo el mundo.

