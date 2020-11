Son las matriarcas y las mujeres más especiales en la vida de su pareja. Una buena relación con ellas es un regalo divino, ya que pueden convertirse en amigas, compañeras y amables consejeras de vida. ¿Pero qué pasa si se transforman en su principal enemiga e intentan sabotear su relación?

Una suegra tóxica es capaz de manipular la situación a su favor, influyendo en las decisiones de su hijo para generar conflictos entre usted y él. Por supuesto, antes que esto ocurra es necesario que le haga un alto y frene su intromisión antes de que sea demasiado tarde. A continuación, le brindamos algunos ejemplos de actitudes que no debe dejar pasar por alto.

1. Meterse en las peleas y discusiones

No les importa opinar aunque no tengan idea de lo que está ocurriendo en realidad, pero siempre será en defensa de su hijo. En lugar de solucionar las cosas, solo las empeoran y la dejan a usted como la culpable de todo.

2. Hablar de la ex nuera

Sueltan frases sin ningún remordimiento como “Recuerdo cuando Fulanita estaba contigo, ¡que linda era!”, inclusive delante suyo. Todo esto tiene un porqué: para hacerla enojar o poner en una situación incómoda a su hijo.

3. Siempre tienen la razón, sin excepción

No importa que estén equivocadas, siempre dirán que no fue su culpa y tampoco pedirán disculpas por su error. En consecuencia, usted sentirá frustración por no poder hacer nada más que asentir para evitar más problemas.

4. Lanzar indirectas hirientes

Las suegras tóxicas le dirán de manera sutil que no es bienvenida o que no es suficientemente buena para su hijo o para su familia. Por supuesto, no se lo dirá en su cara, sino a través de palabras malintencionadas o chistes sin sentido que luego dirán que “no es para tanto”.

5. No respetar sus decisiones

Por más que usted diga que no, ella igual incentivará a su hijo que le lleve la contraria a través de razones absurdas. Aunque su hijo se niegue porque respeta su decisión, igual ella intentará salirse con la suya a como dé lugar.