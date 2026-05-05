La menopausia no siempre necesita tratamiento, pero hay señales que indican que es buen momento para consultar. Si los bochornos interrumpen tu sueño o afectan tu día, no tienes por qué acostumbrarte a eso.

Si notas aumento de peso, sobre todo en el abdomen, sin haber cambiado tu forma de comer, puede haber un desajuste metabólico. La hinchazón, los gases o la digestión pesada también son comunes y tienen solución.

Otro punto importante son los cambios en el ánimo, la ansiedad o la falta de energía que antes no tenías. También vale la pena prestar atención a dolores articulares, caída de cabello o pérdida de masa muscular.

Si tus análisis muestran colesterol alto, glucosa elevada o riesgo óseo, es clave actuar a tiempo. La menopausia es una etapa de cambios, y con algunos ajustes en hábitos y, si hace falta, apoyo profesional, puedes sentirte mejor y cuidar tu salud a largo plazo.