En estos tiempos de pandemia , las redes sociales se han convertido en la mejor vitrina para impulsar las ventas de un emprendimiento , mostrar los diversos productos y mantener la comunicación activa con los clientes, e incluso ser capaz de llegar a más personas.

Por ese motivo, el Consultorio Financiero de Mibanco, brinda algunos tips que lo ayudarán a promocionar de forma más eficiente sus productos en las redes sociales y, además, logrará que se conviertan en sus mejores aliadas en la pos-cuarentena.

1. Crea perfiles de negocio

Si va a empezar a vender sus productos en Internet, evite hacerlo desde su cuenta personal. Lo mejor es crear otra identidad en Facebook o Instagram dedicada exclusivamente a su emprendimiento.

No olvide de agregar sus datos de contacto actualizados, de esa forma, los clientes podrán enviarle mensajes. En el caso de Facebook, ellos encontrarán en la opción “Tienda” los precios de los servicios y/o productos que ofrece, y en Instagram al seleccionar las imágenes de su cuenta.

2. Postea información real

Recuerda que, a diferencia del pasado, sus clientes no podrán observar la calidad de los productos en persona; la desconfianza de no saber cómo luce realmente lo que ofrece puede hacer que algunas compras no se concreten, por eso es importante que utilice fotos reales y en buena calidad. Esa es la mejor forma de dar seguridad. Utiliza imágenes bien iluminadas y que tengan una buena resolución.

3. No olvides los textos atractivos

Cuando publiques sus productos, no coloque solo una imagen y un precio. Acompaña el post con una descripción que genere interés en sus futuros clientes. Para ello, puede resaltar las cualidades de su producto o dar ideas del tipo de ocasiones que podrían ser útiles para los seguidores.

4. Usa muchos hashtags

Se trata de palabras o frases marcadas por el signo “#”. Estas le servirán como herramienta para que personas interesadas en los hashtags que ha utilizado lleguen hasta su cuenta y puedan ver su contenido. Recuerde que siempre debe usar los que más le convengan. Por ejemplo, puedes usa #verano y #ropa si su producto es vestimenta para temporada de calor.

5. Promociona tus cuentas

Las redes sociales también le dan la oportunidad de promocionar sus perfiles con precios accesibles, para que tu comunidad en internet crezca y llegues a más clientes. Si optas por el camino de la publicidad, segmente bien a su público, esto quiere decir que elija el género y las edades más usuales en su público o los lugares (zonas, distritos) más comunes en que viven.

