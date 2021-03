Los influencers se han convertido en los mejores aliados de las marcas que desean tener buenos resultados en el mundo digital, pues estos líderes del Internet agrupan a una importante comunidad bajo su brazo. Si desea formar una alianza con uno, pero no está familiarizado con las redes sociales, le brindamos algunas recomendaciones para escoger al que mejor puede representar a su negocio en las redes sociales.

Objetivos

Lo primero que debe considerar antes de buscar a un influencer es saber qué quiere conseguir y para qué audiencia. Lo más probable es que quiera difundir su marca para llegar a más gente si recién está empezando o, quizás, lanzar alguna promoción para incrementar las ventas. Sea cual sea su objetivo, este debe estar bien definido, ya que ninguna estrategia de marketing funcionará si no lo está.

Interacción

Una marca jamás debe elegir a un influencer por su número de seguidores, ya que muchas veces estos pueden ser “bots”; es decir, seguidores falsos. Lo más recomendado es revisar el nivel de engagement. Para lograrlo, puede mirar minuciosamente el número de comentarios, likes y compartidos en cada publicación para saber realmente cuál es su nivel de respuesta. De nada sirve tener un influencer con millones de seguidores si solo impacta en tres mil personas.

Afinidad

No solo basta que el influencer sea de su agrado, sino que su personalidad esté alineada a los valores y temática de su marca. Por ejemplo, si su producto está relacionado con la maternidad, el contenido del influencer a elección tiene que estar en línea con ello. Recuerde que detrás de esa persona hay un público interesado en adquirir cosas que realmente le interesan.

Contenido

Las marcas deben contratar a líderes digitales que sean capaces de transmitir un buen mensaje sin que este se vea forzado. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos para que la campaña pueda cumplir con un mínimo de calidad, tales como buena ortografía, excelente actitud, consumo real del producto, imágenes en buena resolución, cumplimiento con los horarios de publicación y el uso frecuente de hashtags.

Compromiso

No debe olvidar que existe un contrato entre usted y el influencer. En otras palabras, no hay necesidad de sentir que “le están haciendo un favor”. Por tal, siéntase en todo el derecho de reclamar ante un video no subido o cualquier otra cosa que no se haya cumplido con lo estipulado. Una falta de compromiso con la marca puede hacer que la campaña se desvanezca.

Para evitar eso, puede consultar con terceras personas para saber cuál es la reputación del influencer al trabajar con marcas. Si muchos coinciden que no tiene la seriedad necesaria, lo mejor será no considerarlo en su estrategia de marketing para evitar los malos ratos.

